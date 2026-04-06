Der Mond von der Artemis-2-Mission fotografiert: Der Südpol befindet sich oben, das "Mare Orientale" am rechten Rand. (NASA/images)

Für das Manöver sind sechs Stunden vorgesehen. Die Orion-Raumkapsel soll dabei den Mond umrunden, nicht aber auf ihm landen.

Die Mission ist der erste bemannte Flug Richtung Mond seit der Landung von Apollo 17 im Jahr 1972. Verläuft alles planmäßig, stellen die vier Astronauten bei der Umkreisung des Erdtrabanten einen neuen Rekord auf, indem sie sich weiter von der Erde entfernen als je ein Mensch zuvor.

Gestern hatte die Crew von ihrer Kapsel aus den Mond aus einer Perspektive gesehen, wie sie nie zuvor ein Mensch auf den Erdtrabanten hatte.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.