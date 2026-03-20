Mond-Mission der USA

Die Spitze der SLS-Rakete mit der Artemis-2-Orion-Kapsel Anfang Februar. Damals musste der Start verschoben werden. (Archivbild) (NASA/Sam Lott)

Das teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Der Transport über die etwa sechs Kilometer lange Strecke von der Werfthalle zur Rampe in Cape Canaveral habe rund elf Stunden gedauert, hieß es. Der Start ist jetzt für den 1. April

geplant. Eigentlich sollte sich Artemis 2 schon Anfang Februar auf den Weg machen; dies musste allerdings wegen technischer Probleme verschoben werden.

Bei der Mission sollen vier Astronauten in einer Orion-Kapsel den Mond umrunden, jedoch nicht auf dem Erdtrabanten landen. Der Flug soll zehn Tage dauern. Es wäre der erste bemannte Mond-Flug seit Apollo 17 im Jahr 1972. Es ist eine Vorbereitungsmission für das Ziel der USA, im Jahr 2028 wieder Menschen auf den Mond zu bringen.

Das Artemis-Programm war während der ersten Amtszeit von US-Präsident Trump gestartet worden. Erklärtes Ziel ist eine dauerhafte Präsenz von Menschen auf dem Mond und die Vorbereitung späterer Missionen zum viel weiter entfernten Mars.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.