Staatsanwaltschaft Berlin: Arzt soll Patientinnen getötet haben. (Sonja Wurtscheid / dpa / Sonja Wurtscheid)

Dem für einen Pflegedienst tätigen Mediziner wird vorgeworfen, die Frauen im Alter zwischen 72 und 94 Jahren in Berlin getötet und anschließend ihre Wohnungen in Brand gesetzt zu haben. Der 39-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ermittlungen - etwa zum Motiv des mutmaßlichen Täters - dauerten an.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.