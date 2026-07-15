Digitalminister Wildberger

Das Kabinett wird sich heute mit mindestens zehn Maßnahmen aus verschiedenen Ministerien befassen, wie der CDU-Politiker ausführte. Für die Idee, Arztüberweisungen zu digitalisieren und in Papierform abzuschaffen, wurde im Frühjahr ein Gesetzentwurf vorgelegt.
Die Bundesregierung tagt heute auf Initiative Wildbergers als sogenanntes "Entlastungskabinett". Damit ist eine regelmäßige Schwerpunktsitzung gemeint. Ihr Ziel ist es, die Bürokratiekosten bis zum Ende der Legislaturperiode 2029 um 16 Milliarden Euro jährlich zu senken. Das entsprächen 25 Prozent. Erstmals tagte das Entlastungskabinett Anfang November.
Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.