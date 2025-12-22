Seit zwei Wochen schon gibt es Kämpfe an mehreren Stellen der thailändisch-kambodschanischen Grenze. (picture alliance / Anadolu / Valeria Mongelli)

Beide Länder sagten zu, heute an einem Sondertreffen der Asean-Außenminister in Kuala Lumpur teilzunehmen. Die Gespräche sollen sich nach Angaben des Gastgebers Malaysia mit der Situation an der thailändisch-kambodschanischen Grenze befassen. Bei den vor rund zwei Wochen erneut ausgebrochenen Kämpfen wurden laut Behörden beider Seiten Hunderttausende Menschen vertrieben. Mindestens 22 Menschen in Thailand und 19 in Kambodscha wurden getötet.

Hintergrund des Konflikts ist ein jahrzehntelanger Streit um Gebietsansprüche. Beide südostasiatischen Staaten beschuldigen sich, eine zuletzt geltende Waffenruhe zuerst verletzt zu haben.

