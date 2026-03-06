Iran-Krieg

Trümmer einer Drohne in der Nähe einer Schule in der autonomen Exklave Nachitschewan. (Aserbaidschan State News Agency)

Das aserbaidschanische Außenministerium erklärte, die Drohnen seien in der an den Iran grenzenden Autonomen Republik Nachitschewan eingeschlagen. Eine Drohne habe ein Terminal eines Flughafens getroffen. Eine zweite sei in der Nähe einer Schule niedergegangen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete von insgesamt vier Drohnen. Zudem sollen vier Menschen verletzt worden sein. Aserbaidschans Staatschef Alijew sprach von Terrorismus.

Das iranische Regime bestreitet die Attacke und beschuldigt seinerseits Israel. Gestern hatte die NATO-Luftabwehr am Rande des türkischen Luftraums eine ballistische Rakete abgeschossen. Auch hier dementierte Teheran, für den Abschuss verantwortlich zu sein.

