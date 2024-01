Kaukasus-Region

Aserbaidschans Staatschef Ilham Aliyew (picture alliance/dpa/Russian Foreign Ministry)

Präsident Aliyev sagte in einem Fernsehinterview in Baku, Fracht, Bürger und Fahrzeuge müssten die Route frei passieren können - ohne Kontrolle und Zoll. Sollte Armenien die Straße nicht öffnen, werde man im Gegenzug die Grenze zum Nachbarland an anderen Stellen ebenfalls nicht öffnen. Die aserbaidschanische Exklave Nachitschewan wird durch einen knapp 50 Kilometer breiten, zu Armenien gehörenden Korridor, vom Kernland getrennt. Armenien fürchtet, dass eine kontrollfreie Verkehrsverbindung weitere Ansprüche Aserbaidschans nach sich ziehen könnte. Beide Länder streiten seit langem über Gebiete in der Region.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.