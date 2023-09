Berg-Karabach zwischen Armenien und Aserbaidschan (Deutschlandradio / Andrea Kampmann / picture alliance/dpa Grafik)

Ein dauerhafter Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien könne nur am Verhandlungstisch erzielt werden, erklärte Baerbock am Rande der UNO-Generalversammlung in New York. Armenien und Aserbaidschan kämpfen seit dem Zerfall der Sowjetunion um die Enklave Berg-Karabach und haben sich bereits zwei Kriege um das Gebiet geliefert. Zuletzt hatte es einige Fortschritte in humanitären Fragen für die Zivilbevölkerung dort gegeben.

Nun aber berichten Vertreter von Armeniern in der Region, die Hauptstadt Stepanakert und andere Orte stünden unter Raketen- und Artillerie-Beschuss. Zwei Zivilisten seien getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Aserbaidschanische Truppen drängen weit in das Gebiet vor, stießen aber auf Widerstand.

Armenien: "Versuch einer ethnischen Säuberung"

Auch die armenische Regierung sprach von einer Bodenoffensive Aserbaidschans. Sie warf dem Nachbarland den Versuch einer ethnischen Säuberung vor und verlangte eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats. Armenien erklärte zudem, es gebe keine bewaffneten armenischen Streitkräfte in Berg-Karabach.

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium bezeichnete die Offensive dagegen als Anti-Terror-Operation. Sie richte sich ausschließlich gegen militärische Ziele. Zudem sollten armenische Streitkräfte in der Enklave entwaffnet werden. Auslöser des Angriffs war ein Anschlag mit sechs Toten, für den armenische Separatisten verantwortlich gemacht wurden.

Frankreich fordert Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats

Wie Baerbock rief der EU-Außenbeauftragte Borrell Aserbaidschan auf, den Militäreinsatz zu beenden. Das französische Außenministerium erklärte, die aserbaidschanische Militäroperation sei durch nichts zu rechtfertigen. Man werde eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitrats beantragen. Russland forderte beide Länder auf, Blutvergießen zu vermeiden und zu einer friedlichen Lösung zurückzukehren.

