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Das Außenministerium in der Hauptstadt Baku teilte mit, der Angriff habe sich gegen zwei Frachter in der Bucht von Taganrog gerichtet. Das russische Außenministerium machte die Ukraine für den Vorfall verantwortlich.

Das ukrainische Militär hatte zuvor erklärt, insgesamt fünf Frachtschiffe angegriffen zu haben, unter anderem in den Häfen von Mariupol und Berdjansk. Beide befinden sich am Asowschen Meer. Den Angaben zufolge sollen die angegriffenen Schiffe Getreide, Militärgüter und Treibstoff geladen haben. Unklar ist, ob sich die Mitteilung auch auf den Vorfall mit den fünf Toten in der Bucht von Taganrog bezieht.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.