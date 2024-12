Kasachstan

Die Unglücksstelle in der Nähe des Flughafens von Aktau. (Azamat Sarsenbayev / AP / dpa / Azamat Sarsenbayev)

Das Verkehrsministerium teilte mit, die Maschine der Fluggesellschaft "Azerbaijan Airlines" sei auf dem Weg von Baku nach Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien gewesen. Der Absturz habe sich in der Nähe der kasachischen Stadt Aktau am Kaspischen Meer ereignet.

Nach übereinstimmenden Berichten der kasachischen Regierung und der Fluggesellschaft befanden sich knapp 70 Menschen in der Maschine, darunter 62 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Beiden Quellen zufolge gibt es Überlebende. Laut dem kasachischen Katastrophenschutzministerium liegt deren Zahl bei mehr als 20.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.