Er sei grundsätzlich zu einem Gesprächen mit Präsident Erdogan bereit sei, sagte Assad in Damaskus. Erdogan zeigte zuletzt Bereitschaft zu einer Wiederannäherung an das syrische Regime und brachte eine Einladung Assads in die Türkei ins Gespräch.

Ankara hatte seine diplomatischen Beziehung zum Nachbarland wegen Assads brutaler Niederschlagung von Protesten im Land abgebrochen. Im Bürgerkrieg unterstützte die Türkei Rebellen, die Assad stürzen wollten. Später marschierte die türkische Armee in den Norden Syriens ein und kontrolliert inzwischen größere Gebiete im Grenzgebiet.

