Syrien: Die Baath-Partei von Syriens Präsident Assad hat die Wahlen wie erwartet gewonnen. (- / SANA / dpa / -)

Die Wahlliste mit dem Namen "Nationale Einheit" gewann 194 von 250 Sitzen, davon gingen 178 an die Baath-Partei, der Assad angehört. Die übrigen Sitze gingen an Kandidaten, die sich selbst als unabhängig bezeichnen. Es war die vierte Parlamentswahl in Syrien seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011. 19 Millionen Syrer waren stimmberechtigt, die Wahlbeteiligung lag bei knapp unter 40 Prozent. Der Ausgang der Wahl war bereits im Vorfeld erwartet worden. Die syrische Regierung kontrolliert derzeit rund zwei Drittel des Staatsgebiets.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.