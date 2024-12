Machtübernahme

Der Anführer der Rebellen, Ahmad al-Scharaa, bekannt unter dem Kampfnamen al-Dschaulani, sicherte zwar einen friedlichen Übergang und Kooperation mit allen Gruppen im Land zu. Er und viele seiner Kämpfer haben jedoch einen islamistischen und dschihadistischen Hintergrund.

Tausende Soldaten setzten sich in den Irak ab. In einigen Landesteilen gibt es aber weiter Kämpfe. Zahlreiche inhaftierte Regime-Gegner wurden befreit. - Mehr als 600.000 Menschen verloren im syrischen Bürgerkrieg ihr Leben, darunter laut UNO etwa 300.000 Zivilisten . Die allermeisten wurden von Regime-Kräften getötet. 12 Millionen Bürger, jeder zweite Syrer, gilt als Flüchtling. Der Krieg begann 2011, als Assad mit brutaler Gewalt Proteste für mehr Freiheit niederschlagen ließ. Zuletzt konnte er sich nur dank Russland, Iran und der terroristischen Hisbollah-Miliz im Libanon an der Macht halten. Assads Familie regierte das Land seit 50 Jahren mit harter Hand.