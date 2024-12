Medienberichte

Assads Produktionsstätten in Syrien für die Droge Captagon der Öffentlichkeit präsentiert

Die von der islamistischen HTS-Miliz angeführten Rebellen in Syrien haben der Öffentlichkeit Produktionsstätten des gestürzten Assad-Regimes für die Droge Captagon präsentiert. Reporter von Nachrichtenagenturen wurden unter anderem in das Lagerhaus eines Steinbruchs am Stadtrand von Damaskus geführt.