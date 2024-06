Wikileaks-Gründer

Julian Assange (l.) auf dem Weg zum Gericht auf Saipan. (Eugene Hoshiko / AP / Eugene Hoshiko)

Sollte der Richter sein Geständnis anerkennen, dürfte der Australier vermutlich direkt in sein Heimatland zurückkehren. Dies sieht eine Vereinbarung mit der US-Justiz vor. Demnach wird Assange zu etwas mehr als fünf Jahren Haft verurteilt, die durch seinen Gefängnisaufenthalt in Großbritannien als bereits verbüßt gilt. Wikileaks erklärte, ihr Gründer werde in wenigen Stunden in die australische Hauptstadt Canberra fliegen. Es ist unklar, ob die Angaben bereits auf einem Urteil des Gerichts beruhen. Wikileaks hatte 2010 hunderttausende als geheim eingestufte Dokumente der US-Armee und der amerikanischen Diplomatie veröffentlicht.

Assange war nach seiner Freilassung aus der Haft am Abend auf Saipan eingetroffen. Die Insel gehört zu den Nördlichen Marianen und steht unter Hoheit der USA. Der Ort war ausgesucht worden, weil Assange sich nicht auf das US-Festland begeben wollte.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.