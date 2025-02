Eine Karte mit dem Golf von Mexiko (picture alliance / M.i.S. | Bernd Feil)

In der Klageschrift heißt es, die Entscheidung verstoße gegen die in der Verfassung verbürgte Rede- und Pressefreiheit. AP wurde seit dem 11. Februar von mehreren offiziellen Veranstaltungen ausgeschlossen, weil sie sich weigert, die weltweit als "Golf von Mexiko" bekannte Meeresbucht als "Golf von Amerika" zu bezeichnen. Trump hatte diese Namensänderung an seinem ersten Tag im Amt per Dekret bestimmt. Die meisten Nachrichtenagenturen bezeichnen das Gewässer weiterhin als Golf von Mexiko.

Die Journalistenorganisation Reporters Committee for Freedom of the Press und mehr als 30 Medienfirmen hatten an das Weiße Haus appelliert, AP wieder zu allen Terminen zuzulassen.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.