Finanziert wird die Studie von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. 315.000 Dollar investiert sie in das Projekt, an dem federführend Forscher aus Ulm, aber auch Köln und Berlin beteiligt sind. Geklärt werden soll: Steigern Asthmasprays die Leistung bei Sportlern?

An der Studie mitwirken wird auch Maria Kristina Parr vom Institut für Pharmazie der Freien Universität Berlin. Sie erklärt, wo die Probleme bei Asthmamitteln im Sport liegen können.



"Das ist einmal die Weitung der Bronchien und das besser Atmen, bessere Sauerstoffaufnahme und dadurch möglicherweise höhere Leistung. Andererseits haben aber auch diese Asthmamedikamente möglicherweise einen Einfluss auf das Muskelwachstum."

(dpa/picture alliance/DENNIS M. SABANGAN)Doping - Wieso nehmen Fußballer Asthma-Mittel?

Eine Hacker-Gruppe hat Daten veröffentlicht, wonach offenbar bei der WM 2010 in Südafrika 25 Spieler Asthma-Mittel nehmen durften, die auf der Dopingliste standen – weil sie medizinische Ausnahmegenehmigungen hatten.

Im Sport gang und gäbe

Und auf den Erfolg? Bei den Olympischen Spielen 2002 zum Beispiel holten die fünf Prozent der Athleten, die sagten, sie hätten Asthma, stolze 15 Prozent der Medaillen. In der Studie geben die Forscher 24 Probanden mal Asthmamittel - und mal Placebos. Dann kommen die Tests, erklärt Maria Kristina Parr.



"Zum Beispiel eben Lungenfunktionstests, so wie man sie vielleicht selber schon mal beim Arzt erlebt hat. Dann gibt es auch noch biologische Parameter, die im Blut, Urin oder auch in der Muskulatur selber gemessen werden."

2020 sollen die Ergebnisse vorliegen

Johannes Vogel ist Triathlet und Deutscher Vizemeister der Unter-23-Jährigen. Er sagt, er habe kein Asthma und nehme auch keine Asthmamittel. Doch fallen ihm Konkurrenten auf, die sprayen.



"Im Vorstartbereich eines Triathlons sieht man das besonders bei internationalen Wettkämpfen sehr, sehr häufig, aber auch einige krasse Situationen habe ich schon gesehen, zum Beispiel einmal beim internationalen Wettkampf hat ein Mitbewerber beim Radfahren seine Asthmaflasche vom Oberrohr genommen und ein, zwei Züge inhaliert."



Von der Studie verspricht sich Vogel Klarheit. "Man macht sich da natürlich schon seine Gedanken und überlegt, ah, könnte das den Mitbewerber vielleicht doch die fünf Sekunden schneller machen. Natürlich hat man das im Hinterkopf, ja."



2020 legen die Forscher Ergebnisse vor. Dann wird man wissen, was es bringt, mit Asthmamitteln zu betrügen.