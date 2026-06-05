Wegen mehrerer Luftlecks an einem Modul wurden fünf Raumfahrer angewiesen, sich in das angedockte Raumschiff zu begeben. Nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA sollen sie dort bleiben, bis die Reparaturarbeiten abgeschlossen sind. Die NASA betonte, dass es sich um eine Vorsichtsmaßnahme handele.
Nach Angaben der russische Raumfahrtbehörde Roskosmos wurde ein Leck schnell abgedichtet. Für die Reparatur eines zweiten Lecks laufen die Vorbereitungen.
Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.