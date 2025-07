US-Gericht

Ein Zaun mit Stacheldraht an der Grenze der USA zu Mexiko (picture alliance / Zoonar / Walter Arce Photography)

Weder die Verfassung noch das Einwanderungsgesetz gäben dem Präsidenten das Recht, Personen aus den Vereinigten Staaten abzuschieben, ohne dass diese Asyl oder humanitären Schutz beantragen könnten, erklärte der Richter aus Washington.

Trump hatte am Tag seiner Amtseinführung erklärt, die Lage an der Grenze zu Mexiko komme einer Invasion gleich, und eine Notlage ausgerufen. Per Erlass ordnete er an, dass die Möglichkeit Asylanträge zu stellen, vorerst ausgesetzt wird. Der Richter räumte ein, dass die Lage an der Grenze sehr schwierig sei. Dennoch könne ein US-Präsident das Recht auf Asyl nicht aussetzen. Der Richter gab der Regierung 14 Tage Zeit für einen Einspruch.

Die US-Bürgerrechtsorganisation, die gegen Trumps Erlass geklagt hatte, sprach von einem wichtigen Sieg.

