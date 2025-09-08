Die Zahl der Asylanträge in der EU ist deutlich zurückgegangen. (picture alliance / foto2press / Oliver Baumgart)

Der Vergleich bezieht sich auf das Vorjahr. Laut einem Bericht der Asylagentur EUAA ist der Rückgang eine direkte Folge des Assad-Sturzes. Innerhalb weniger Monate sei die Zahl der syrischen Asylsuchenden um zwei Drittel zurückgegangen. Zehn Jahre lang hätten Syrer die größte Gruppe ausgemacht. Inzwischen kommen die meisten Asylsuchenden in der EU aus Venezuela. Die meisten Anträge wurden in Frankreich gestellt, mit rund 77.000, gefolgt von Spanien und Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.