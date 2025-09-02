Nach Angaben des Bundesinnenministeriums stellten 7.800 Menschen in Deutschland einen Asylantrag - das sind 60 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Bundesinnenminister Dobrindt sagte, die Asylwende wirke. Nun werde es politisch darum gehen, das gemeinsame europäische Asylsystem zu schärfen, um den Migrationsdruck auf Europa weiter zu senken, sagte der CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung. - Dobrindt hatte Anfang Mai die verstärkten Kontrollen und Zurückweisungen an allen Landgrenzen angeordnet. Ausgenommen sind vulnerable Gruppen wie Kinder und Schwangere.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.