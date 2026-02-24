Gleichberechtigung

Ferda Ataman ist unabhangige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung. (imago / IPON )

Frauen für gleiche Arbeit schlechter zu bezahlen, sei falsch, sagte sie der "Rheinischen Post". Diese leisteten außerdem täglich unbezahlte Care-Arbeit. Ziel müsse es vielmehr sein, dass jeder Tag ein "Equal Pay Day" sei - und alle Menschen nach Verantwortung und Kompetenz bezahlt würden, statt nach Verhandlungsgeschick und Geschlecht. An die schwarz-rote Koalition gerichtet fügte Ataman hinzu, man brauche eine Regierung, die statt Debatten über Krankheitstage zu führen lieber erst einmal hinschaue, wie viele Mütter wegen fehlender Kinderbetreuung zu Hause bleiben müssten.

Nach Angaben der Antidiskriminierungsbeauftragten liegt die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern in Deutschland im Durchschnitt bei 16 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.