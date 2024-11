Nach Gewalt in Amsterdam

Athen verstärkt Sicherheitsmaßnahmen für Basketballspiel von Panathinaikos und Maccabi Tel Aviv

Wenige Tage nach den gewaltsamen Zusammenstößen von propalästinensischen Demonstranten und israelischen Fans in Amsterdam verstärkt die griechische Polizei die Sicherheitsvorkehrungen für ein Basketballspiel am Abend. Bei dem Spiel zwischen den Mannschaften von Panathinaikos und Maccabi Tel Aviv sind dann rund 1.500 Einsatzkräfte rund um Athens Olympiahalle im Einsatz. Auch die israelische Botschaft in Athen wird stärker bewacht.