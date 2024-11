Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hofft auf eine Verabschiedung des Sportfördergesetzes. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern / Geisler-Fotopress)

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch wenige Stunden vor dem Bruch der Koalition den Entwurf für ein erstes Sportfördergesetz beschlossen. Dieser muss allerdings noch vom Bundestag verabschiedet werden. Kernstück des Gesetzes ist die Gründung einer unabhängigen Sportagentur zur Verteilung der Fördermillionen.

Sportministerin Faeser hält eine Verabschiedung noch in der laufenden Legislaturperiode für möglich. Über den Grundsatz des Sportfördergesetzes und der Sportagentur gebe es keinen Streit, sagte die SPD-Politikerin bei der Sportministerkonferenz in München. Sie erklärte sich bereit, noch Änderungen an dem Entwurf vorzunehmen.

