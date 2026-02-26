Die Verhandlungen in Genf wurden vorerst unterbrochen (Archivbild). (AFP / HAROLD CUNNINGHAM)

Das iranische Staatsfernsehen berichtete, die indirekten Verhandlungen mit den USA in Genf würden im Laufe des Tages wieder aufgenommen.

Ein Grund für die Pause wurde nicht genannt. Zuvor hatten beide Seiten mehrere Stunden lang unter Vermittlung des Omans Gespräche geführt. Die USA wollen verhindern, dass sich die Islamische Republik nuklear bewaffnet. Der Iran besteht darauf, dass sein Atomprogramm allein zivilen Zwecken diene. Beide Länder haben Kriegsbereitschaft für den Fall signalisiert, dass die Gespräche scheitern.

