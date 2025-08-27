RWE-Konzern

Der stillgelegte Meiler Emsland. (Imago / Manfred Segerer)

Dies teilte der Energiekonzern RWE in Essen mit. Bereits bis Ende 2027 sollen demnach alle noch rund 700 Brennelemente aus der Anlage entfernt werden. Derzeit arbeiten in dem AKW rund 280 Menschen an dessen Demontage. In einem aufwendigen Prozess wird dabei jedes einzelne Bauteil erfasst, zerlegt, auf Radioaktivität geprüft und gegebenenfalls gereinigt.

Das Kernkraftwerk Emsland war mit Isar 2 und Neckarwestheim 2 eines der drei zuletzt abgeschalteten Atomkraftwerke in Deutschland. Sie hatten am 15. April 2023 zum letzten Mal Strom erzeugt.

