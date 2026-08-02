Dies teilte Ministerpräsident Magyar ⁠auf ⁠Facebook ⁠mit. Das Wasser aus ⁠der Donau dient ‌zur Kühlung der Anlage, die ​fast die Hälfte des Stroms des Landes erzeugt.Paks liegt rund 130 Kilometer südlich der Hauptstadt Budapest. Das Kraftwerk hatte seine Leistung wegen der Trockenheit bereits gedrosselt. Der Betreiber der Anlage, deren vier Reaktoren sowjetischer Bauart sind, nannte die Abschaltung unvermeidlich.

Wegen hoher Temperaturen und ausbleibenden Regens sind die Pegelstände der Donau mancherorts auf ein Rekordtief gesunken. Regierungschef Magyar rief die Industrie auf, ihren Stromverbrauch einzuschränken, um eine Energiekrise zu vermeiden. Außerdem soll die Beleuchtung öffentlicher Gebäude eingestellt werden, um Strom zu sparen.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.