Das Atomkraftwerk in Penly von Innen - bis Mai soll der betroffene Reaktor wieder hochgefahren werden (Archivbild). (pa/dpa/Fred Douchet)

Die Behörde für Atomsicherheit teilte in Paris mit, man stufe den Vorfall als Störfall ein. Das entspricht der zweiten von sieben Warnstufen auf der internationalen Bewertungsskala. Ein Sprecher erklärte, Mensch und Umwelt seien nicht gefährdet. Der Reaktor ist derzeit abgeschaltet und soll im Mai wieder hochgefahren werden.

Zuletzt sind in Frankreich auch in neueren Atomkraftwerken immer wieder feine Risse an Rohren festgestellt worden. Frankreich produziert den Großteil seines Stroms über Atomkraft.

