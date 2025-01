Im Kernkraftwerk Tihange bei Huy in der Wallonischen Region von Belgien ist ein Reaktor ausgefallen (Archivbild). (picture alliance / Panama Pictures)

Die Nachrichtenagentur Belga meldet unter Berufung auf den Betreiber Engie, der Meiler habe sich automatisch abgeschaltet. Ursache sei eine defekte Umwälzpumpe in einem nicht-nuklearen Teil der Anlage. Der Grund werde derzeit untersucht. Weiter hieß es, es bestehe keine Gefahr für Menschen und Umwelt.

Das Kraftwerk liegt etwa 60 Kilometer von Aachen entfernt. Der betroffene Meiler soll im Oktober endgültig abgeschaltet werden. In Deutschland gibt es seit langem Kritik an den belgischen Atomkraftwerken, die aus den 70er und 80er Jahren stammen. In den vergangenen Jahren wurden an den Reaktoren mehrfach Mängel festgestellt.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.