"Hinhaltetaktik" Teherans

Am Rande der UNO-Generaldebatte in New York sprach Wadephul von einer Hinhaltetaktik des Iran. Die Konsequenz werde sein, dass die internationalen Sanktionen gegen das Land zum Ende dieser Woche wieder eingesetzt würden. Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens hatten sich zuvor in New York mit dem iranischen Außenminister Araghtschi getroffen und erneut über das Atomprogramm verhandelt.

Irans geistliches Oberhaupt Chamenei gab US-Präsident Trump die Schuld, sollten die Gespräche scheitern. Als Beispiel nannte er die Forderung, sein Land solle die Anreicherung von Uran vollständig einstellen oder die Reichweite seiner Raketen beschränken. Das sei keine Verhandlung, sondern ein Diktat, kritisierte Chamenei.

Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, erklärte, dass Inspektoren seiner Organisation auf dem Weg in den Iran seien. Es hänge jetzt alles vom politischen Willen der iranischen Führung ab.

