Tennisstar Novak Djokovic will offenbar eine unabhängige Spielervertretung gründen und soll dafür das Amt als Vorsitzender des ATP-Spielerrates abgegeben haben. Die ATP ist die Vereinigung professioneller männlicher Tennisspieler. Dem Board of Directors gehören drei Turnier- sowie drei Spielerrepräsentanten aus dem Spielerrat an.

Ziel der neuen Organisation sei es, "die Interessen ihrer Spieler zu fördern, zu schützen und zu vertreten und die Zukunft des Tennis zu schützen''. So steht es in einem Brief, der kurz vor Beginn der US Open am Montag an die Spieler verschickt wurde.

Djokovic wolle zusammen mit Vasek Pospisil der neuen Professional Tennis Players Association, kurz PTPA, als Präsidenten vorstehen.

"Jeder ist Solist"

Dirk Hordorff, Vizepräsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB) kritisierte die Aktion im Deutschlandfunk. "Das Männertennis ist leider schon seit einiger Zeit gespalten", sagte Hordorff. "Diese Spaltung ist schädlich, insbesondere für die Spieler. Jeder ist Solist, keiner sieht das Gesamte. Die Spieler sind nicht geeint. Die großen Spieler bekämpfen sich. Jeder Schritt der jetzt kommt, ist ein weiterer Schritt in Richtung Spaltung und nicht in Richtung Vereinigung."

DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff. (dpa)

Hordorff monierte, dass die Spieler derzeit nicht wüssten, was sie wollten. Jeder würde nur seine eigene Agenda und Interessen vertreten. Und das obwohl sie eine enorme Macht innerhalb der ATP haben.

"Große Unsicherheit bei den Spielern"

Die Tour bei den Männern wird von der ATP organisiert, die Tour der Frauen von der WTA durchgeführt. Zudem gibt es den Weltverband ITF und die vier Grand-Slam-Turnierveranstalter in Melbourne (Australian Open), Paris (French Open), London (Wimbledon) und New York (US Open). Tennisspieler werden jeder für sich als unabhängiger Vertragspartner betrachtet, nicht als angestellter Arbeitnehmer.

Hordorff bezweifelte, dass die neue angestrebte Professional Tennis Players Association erfolgreich sein könne. "Eine Spielervertretung kann nur erfolgreich sein, wenn sie die wesentlichen Spieler vertritt", sagte Hordorff. Momentan gebe es noch große Unsicherheit. Vielen Spielern fehlten Informationen über den Vorstoß von Djokovic und sie wollten dessen Brief nicht unterschreiben.

Die Top-Spieler würden es aktuell nicht schaffen, die Interessen der kleineren und schwächeren Spieler zu vertreten, kritisierte der DTB-Präsident. Die Spieler drohten deswegen ihre gute Position zu verspielen. Rafael Nadal, Roger Federer und Djokovic würden es nicht hinbekommen, die wesentlichen Probleme anzugehen. "Die wirklichen Thematiken werden nicht gelöst. Das ist eine vertane Chance. Das ist schade."