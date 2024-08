Sahra Wagenknecht wird von einem Personenschützer von der Bühne gebracht (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Der Zwischenfall ereignete sich auf einer Wahlkampfveranstaltung in Thüringens Hauptstadt Erfurt, als ein Mann die Flüssigkeit in ihre Richtung sprühte. Wagenknecht wurde an mehreren Stellen getroffen, aber nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Nach einer kurzen Unterbrechung setzte sie ihren Auftritt fort. Die Polizei überwältigte den Mann und nahm ihn vorläufig fest.

Der 50-Jährige sei am Abend in den abgesperrten Bereich vor der Bühne gelangt, eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.