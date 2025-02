Der Täter hatte mehrere Waffen auf dem Gelände der Schule in Örebro versteckt. (Kicki Nilsson/TT News Agency/AP/dpa)

Demnach hatte der Täter auf dem Gelände der Bildungsstätte mehrere Gewehre versteckt, die offiziell registriert gewesen sein sollen. Die Identität des Mannes wollten die Ermittler noch nicht bestätigen. Nach Angaben schwedischer Medien soll es sich um einen 35-jährigen Langzeitarbeitslosen mit schwedischer Staatsangehörigkeit handeln. Familienmitglieder sprachen gegenüber Journalisten von psychischen Problemen des Mannes. Wie die Zeitung "Aftonbladet" berichtet, soll der Täter vor längerer Zeit selbst an der Schule angemeldet gewesen sein. Seit 2021 habe er jedoch nicht mehr am Unterricht teilgenommen. Laut der Polizei gibt es keine Hinweise auf ein ideologisches Tatmotiv.

Bei dem schlimmsten Schusswaffenanschlag in der Geschichte Schwedens wurden am Dienstag 10 Menschen getötet. Im Anschluss an den Amoklauf soll sich der Täter das Leben genommen haben. Er sei bereits tot gewesen, als die Polizei ihn gefunden habe, erklärte der Polizeichef von Örebro.

