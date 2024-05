Nach dem Angriff auf den Ehemann von Pelosi wurde der Attentäter nun zu 30 Jahren Haft verurteilt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / D. Ross Cameron)

Das teilte das zuständige Gericht in San Francisco mit. Eine Geschworenenjury hatte den Täter bereits im November wegen versuchter Entführung einer Amtsperson sowie Körperverletzung eines Familienangehörigen schuldig gesprochen.

Der Verurteilte war im Oktober 2022 in das Haus von Pelosi eingebrochen, um sie zu entführen - traf die Demokratin aber nicht an. Dann griff er ihren Ehemann mit einem Hammer an und fügte ihm damit einen Schädelbruch zu.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.