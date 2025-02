Laut Staatsanwaltschaft radikalisierte sich der mutmaßliche Täter auf Tiktok. (dpa / picture alliance / Peter Lindner / APA )

Wie die Staatsanwaltschaft Klagenfurt mitteilte, leistete der 23-jährige Syrer vor der tödlichen Messerattacke einen Treueschwur auf die Dschihadistenmiliz IS. Direkten Kontakt zu dem islamistischen Terrornetzwerk habe er nicht gesucht. Der Attentäter hatte am Wochenende wahllos auf Menschen eingestochen. Ein 14-Jähriger starb, fünf Menschen wurden teils schwer verletzt. Ein Zeuge, der ebenfalls aus Syrien stammt, beobachtete die Tat und fuhr den 23-Jährigen mit einem Fahrzeug an und verhinderte so vermutlich weitere Angriffe auf Passanten.

2019 war der Attentäter nach Österreich gekommen. Er reiste zunächst nach Deutschland weiter und stellte dort einen Asylantrag. Die Behörden schickten ihn jedoch nach Österreich zurück, wo ihm schließlich ein Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde.

