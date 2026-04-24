Phishing bei Signal

Es gehe um einige wenige Abgeordnete, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin Latendorf der Nachrichtenagentur AFP. Gestern hatte es ähnliche Angaben aus der SPD-Fraktion gegeben.
Deutsche und ausländische Sicherheitsdienste warnen seit Monaten vor einer sogenannten Phishing-Angriffswelle. Sie zielt auf die heimliche Übernahme der Signal-Konten von Politikern, Beamten, Diplomaten, Militärs und Journalisten. Ausländische Sicherheitsdienste machen dafür Russland verantwortlich.
Das Magazin "Der Spiegel" hatte in dieser Woche berichtet, auch Bundestagspräsidentin Klöckner sei betroffen gewesen. Die Bundesregierung wollte den Bericht nicht kommentieren. Grüne und AfD haben nach eigenen Angaben keine Kenntnis von solchen Fällen, die Unionsfraktion äußerte sich nicht.
Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.