Bei UNO-Vollversammlung

Außenminister Prévot schrieb im Onlinedienst X, angesichts der humanitären Katastrophe im Gazastreifen brauche es nun den klaren Schritt zu einer Zweistaatenlösung im Nahen Osten. Zugleich sprach sich Prévot für Sanktionen gegen die israelische Regierung aus.
In den vergangenen Monaten hatten bereits mehrere Staaten, darunter Frankreich, Großbritannien und Kanada, in Aussicht gestellt, im September einen Palästinenserstaat offiziell anzuerkennen. Von Israel und den USA wird der Vorstoß scharf kritisiert. Deutschland äußerte sich ebenfalls ablehnend.
