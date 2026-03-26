Auch der Bund der Deutschen Katholischen Jugend ist gegen ein Social-Media-Verbot für Jugendliche. (picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel)

Die Lebensrealität der jungen Menschen finde auch im digitalen Raum statt, sagte der Bundesvorsitzende Andres dem Magazin "Herder-Korrespondenz". Durch die diskutierten Beschränkungen würde man ihnen die gesellschaftliche Teilhabe in diesem Bereich verwehren. Als ersten Schritt ein pauschales Verbot einzuführen, könne nicht die Lösung sein. Statt eines Verbotes brauche es deutlich mehr Bildungs- und Beratungsangebote. Ähnlich äußern sich zahlreiche Fachleute und Verbände. Die Regierungsparteien SPD und CDU indes sprachen sich in der aktuellen Diskussion zuletzt für ein mögliches Social-Media-Verbot aus. Vorbehalte kamen aus der CSU.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.