Nach Julia Klöckner

Deutschland dürfe nicht länger das Bordell Europas sein, sagte Warken der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Ähnliche Worte hatte zuvor auch ihre CDU-Parteikollegin Klöckner gewählt. Warken forderte ein Verbot, das sich am sogenannten Nordischen Modell orientiert. Dieses stellt den Kauf sexueller Dienstleistungen sowie deren organisierte Vermittlung unter Strafe - entkriminalisiert aber die Prostituierten selbst und bietet ihnen umfassende Unterstützung beim Ausstieg und Neuanfang. Schweden, Norwegen, Island, Kanada, Nordirland, Frankreich, Irland und Israel setzen diesen Ansatz bereits um.

