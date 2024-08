Rechtsextreme Krawalle

Muslimfeindliche Krawalle: Ultranationalisten greifen ein Hotel in Rotherham an, in dem Asylbewerber untergebracht werden. (Archivbild) (picture alliance / empics / Danny Lawson)

Chinesen sollten Reisen zu den betroffenen Orten vermeiden, teilte die diplomatische Vertretung des Landes in London mit. Zudem sollten sie die Sicherheitslage genau im Blick behalten

Gerüchte im Internet stacheln Menschen auf

In Großbritannien kommt es seit gut einer Woche in verschiedenen Städten immer wieder zu schweren Ausschreitungen meist rechtsextremer Randalierer, die sich auch gezielt gegen Muslime richten. Nach Einschätzung von Experten werden sie auch von Gerüchten in Sozialen Medien über die Identität des Messerangreifers von Southport aufgestachelt.

Ein 17-Jähriger hat demnach am 29. Juli in der nordwestenglischen Stadt drei Mädchen erstochen und weitere Kinder und Erwachsene verletzt haben. Die Polizei wies die Falschnachricht, der Täter sei ein muslimischer Migrant, zurück. Der Verdächtige wurde als Sohn von Ruandern in Großbritannien geboren. Einflussreiche Nutzer Sozialer Medien behaupten dennoch, die Regierung verschweige die Wahrheit.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.