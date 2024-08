Der Gefangenenaustausch fand auf einem Flughafen in der türkischen Hauptstadt Ankara statt. (AFP / CAGLAR OSKAY)

Beispielsweise sei der in Belarus zuletzt zum Tode verurteilte und dann begnadigte deutsche Staatsbürger freigelassen worden. Den türkischen Angaben zufolge gehören auch bekannte in Russland inhaftierte Gefangene dazu, etwa der US-Reporter Evan Gershkovich, der ehemalige US-Soldat Paul Whelan sowie der russische Oppositionelle Wladimir Kara-Mursa. Im Gegenzug sei unter anderem der wegen eines Auftragsmordes im Berliner Tiergarten in Deutschland inhaftierte Vadim Krasikow freigelassen worden. Der Russe war wegen Mordes an einem tschetschenisch-georgischen Dissidenten zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Türkischer Geheimdienst vermittelte

Der türkische Geheimdienst MIT gab an, den Ablauf koordiniert zu haben. Der MIT teilte weiter mit, dass insgesamt sieben Flugzeuge beteiligt gewesen seien. Insgesamt 13 Personen würden nach Deutschland gebracht und drei in die USA. Im Gegenzug gelangten zehn Personen nach Russland. Ausgetauscht wurden demnach in der türkischen Hauptstadt Ankara Gefangene, die auch in Gefängnissen in Polen und Slowenien, Norwegen und Belarus saßen. Es handelt sich um den umfassendsten Gefangenenaustausch zwischen den beteiligten Ländern seit Ende des Kalten Krieges.

Der Austausch war seit längerem erwartet worden. Russlands Präsident Putin hatte zuletzt wiederholt die Bereitschaft dazu erklärt. Putin steht in der Kritik, politische Gefangene als Geiseln zu nutzen, um Russen aus westlichen Gefängnissen freizupressen. Die USA hatten etwa auf die Freilassung des wegen Spionage verurteilten Reporters Gershkovich vom "Wall Street Journal" bestanden.

