Symbolbild zur Illustration des Themas (dpa picture alliance / Bernd Wüstneck)

DIHK-Präsident Adrian sagte der Funke Mediengruppe, man lebe heute in einer Zeit, in der jeder rund um die Uhr im Internet einkaufen könne. Ausgerechnet der stationäre Handel unterliege aber noch sehr starren Regeln und solle künftig selbst entscheiden können, ob man sonntags öffnen möchte oder nicht. Aus seiner Sicht sei das Ladenschlussgesetz ein Relikt der Vergangenheit. Ähnlich hatte sich zuvor bereits der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels geäußert, während sich Gewerkschaften ablehnend äußerten.

Hintergrund der Debatte sind Pläne der schwarz-roten Koalition, zumindest die Öffnungszeiten für Bäckereien und Konditoreien an Sonntagen zu verlängern.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.