Nach Absturz in Washington

Feuerwehrleute suchen im Potomac nach Wrackteilen. (AP / dpa / Claudia Lauer)

Ein Sprecher der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB sagte vor Journalisten, man habe den Flugdatenschreiber und den Cockpit-Stimmenrecorder geborgen. Am Donnerstag waren bereits die beiden Flugschreiber der Passagiermaschine gefunden worden.

Das Flugzeug war beim Landeanflug auf den Reagan National Airport aus noch ungeklärter Ursache mit dem Helikopter zusamengestoßen. Beide Maschinen stürzten in den Fluss Potomac. Alle 64 Flugzeuginsassen und die drei Besatzungsmitglieder des Hubschraubers kamen ums Leben. Bislang wurden laut Medienberichten 41 Leichen geborgen.

Im US-Bundesstaat Pennsylvania ereignete sich ein weiteres Flugzeugunglück: Ein Kleinflugzeug mit sechs Personen an Bord stürzte in der Nacht ebenfalls aus noch ungeklärter Ursache in ein Wohngebiet in der Stadt Philadelphia. Vermutlich kamen alle Passagiere ums Leben; weitere Todesopfer werden befürchtet

