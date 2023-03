Sicherheitsbedenken

TikTok-App auf einem Smartphone (imago / Rüdiger Wölk )

Die Regierung in Paris teilte mit, die Anwendungen "Tiktok", "Twitter", "Instagram" sowie "Netflix" erreichten nicht das notwendige Niveau an Datenschutz und Sicherheit. Das Nutzungsverbot trete unverzüglich in Kraft.

Vor Frankreich hatten bereits unter anderem Deutschland, Großbritannien und die USA ihren Staatsangestellten die Verwendung von "Tiktok" auf Diensthandys untersagt. Auch Beschäftigte der EU-Kommission dürfen die Anwendung nicht mehr installieren.

"Tiktok" gehört zum chinesischen "Bytedance"-Konzern. Sicherheitsfachleute warnen davor, dass Chinas Geheimdienste über das Programm Zugriff auf sensible Daten erlangen.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.