Vergiftung

Wie die Wiesbadener Polizei mitteilte, ist ein bei dem Unfall schwer verletzter 60-Jähriger am Donnerstag an seinen Verletzungen gestorben. Mitte April waren fünf Menschen bewusstlos in der Fabrik aufgefunden worden. Drei starben noch am selben Tag, ein 35-Jähriger erlag eine Woche später seinen Verletzungen.
Die Todesursache war eine Schwefelwasserstoffvergiftung, diese kann unter anderem zu Herzversagen führen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht klar.
Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.