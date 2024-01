Bauern-Proteste

Die Landwirte wollen in Kiel eine Traktoren-Sternfahrt veranstalten. Hier ein Foto von Januar. (dpa)

In Schleswig-Holstein ist eine Sternfahrt nach Kiel mit mehr als eintausend Fahrzeugen geplant. Zu einer zentralen Kundgebung in Nürnberg werden für den Vormittag etwa 6.000 Bauern erwartet. Weitere Aktionen sind unter anderem in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg angemeldet. Am Montag ist eine Großkundgebung geplant; an diesem Tag hat die Bundesregierung Vertreter der Bauern eingeladen, um deren Forderungen zu erörtern.

