Demonstration gegen Rechtsextremismus auf der Münchner Theresienwiese

Demonstrationen sind unter anderem in Köln und Berlin geplant. Gestern hatten bundesweit mindestens 340.000 Menschen demonstriert. Eine Viertelmillion Teilnehmer zählte die Polizei allein auf der Münchner Theresienwiese. Ursprünglich waren die Veranstalter von 75.000 ausgegangen.

In Bremen versammelten sich rund 35.000 Menschen, in Hannover 24.000. Ähnlich viele Teilnehmer gab es in Nürnberg.

