Zusteller streiken. (picture alliance/Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB)

Laut dem Unternehmen beteiligten sich in verschiedenen Regionen rund 4.000 Beschäftigte an dem Ausstand. Millionen Briefe und Hunderttausende Pakete wurden nicht zugestellt. Warnstreiks hatte es bereits gestern in mehreren Bundesländern gegeben.

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die rund 170.000 Tarifbeschäftigten sieben Prozent mehr Lohn und drei Tage mehr Urlaub. Die Post weist dies als nicht finanzierbar zurück.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.