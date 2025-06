Israel und Iran greifen sich weiter gegenseitig an. (Leo Correa/AP/dpa)

In Israel wurde bei zwei Angriffswellen innerhalb von weniger als einer Stunde in mehreren Teilen des Landes Luftalarm ausgelöst. Ob es Opfer oder Schäden gab, ist noch nicht bekannt. - Die israelische Armee griff ihrerseits mit mehr als 50 Kampfjets Ziele unter anderem in der iranischen Hauptstadt Teheran an. Militärangaben zufolge wurden auch Produktionsanlagen für Zentrifugen zur Anreicherung von Uran und mehrere Waffenfabriken attackiert. Auch hier gibt es noch keine Angaben über Opfer.

Bundespräsident Steinmeier warnte vor einem Flächenbrand im Nahen Osten. Er glaube weiterhin daran, dass der Konflikt durch Verhandlungen gelöst werden könne, sagte Steinmeier zu Beginn eines mehrtägigen Besuchs in Japan. Dabei müsse aber ausgeschlossen werden, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen komme.

Heute sollen Bundesbürger in Israel mit einem ersten Evakuierungsflug nach Deutschland gebracht werden. Ein zweiter Flug ist für morgen angekündigt.

