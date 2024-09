Hochwasser in Sachsen (dpa / Robert Michael)

Ebenfalls Alarmstufe Zwei herrschte an der Lausitzer Neiße bei Görlitz. Hier begann der Pegel aber bereits wieder zu sinken. Laut aktuellen Prognosen wird für Schöna am Dienstag das Erreichen der höchsten Alarmstufe 4 erwartet. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzegbirge rief die Bevölkerung zur Vorsorge auf und bat Anwohner, sich auf eine eventuelle Evakuierung vorzubereiten.

In Dresden gilt noch Alarmstufe 1. Dort soll die Altstadt durch mobile Schutzwände vor dem steigenden Hochwasser geschützt werden. Entsprechend aktueller Pegelstandprognosen sind die Aufbauarbeiten für Montagmorgen geplant, wie die sächsische Landeshauptstadt mitteilte. So soll verhindert werden, dass Wasser über das Terrassenufer in die Altstadt fließt. Die Einsatzkräfte hatten am Samstagabend die Aufräumarbeiten an der teilweise eingestürzten Carolabrücke vorläufig abgeschlossen.

Auch in Brandenburg wurde teilweise Hochwasser erwartet, es galten aber keine Alarmstufen.

Bayern erwartet erneut Dauerregen

In München haben Feuerwehrleute einen Rollstuhlfahrer unverletzt aus der Isar gerettet. Der 19-Jährige habe sich das Hochwasser näher ansehen wollen, teilte die Feuerwehr mit. Er sei dann mit seinem Rollstuhl vom Wasser erfasst und hineingezogen worden. Zeugen des Vorfalls riefen die Feuerwehr.

In Bayern ist der meiste Regen des Wochenendes wohl schon gefallen, aber die Hochwasserlage bleibt angespannt: Schlimmer wird es wohl nicht mehr, prognostiziert der Hochwassernachrichtendienst Bayern. Dennoch gibt es zunächst keine Entwarnung. Bis zum Dienstag regnet es teils andauernd vor allem im Süden und Südosten des Bundeslandes. Die Wasserstände der Flüsse und Bäche könnten wieder steigen. Überschwemmungen von bebauten Gebieten sind aber wohl flächendeckend nicht in Sicht.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.